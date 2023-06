José De Cauwer benadrukt dat er veel meer is dan de strijd Wout-Mathieu en springt in de bres voor Van Aert

Vanuit de Lage Landen is het weer uitkijken naar een nieuwe strijd Wout-Mathieu. José De Cauwer benadrukt wel dat het openingsweekend in de Tour de France nog veel meer zal zijn dan dat alleen.

U kon HIER al lezen dat De Cauwer zich afvraagt hoe de openingsrit zich zal ontwikkelen. De voormalig bondscoach gaat daar in de Tourspecial van De Tribune nog dieper op in. "Ik denk dat Wout in Bilbao zal gaan voor geel. Die openingsetappe met gele trui, dat staat voor Van Aert met stip aangeduid. Dat zal zeker het doel zijn."

"Alleen moet je dan afrekenen met een paar andere kompanen", waarschuwt De Cauwer. "Er zijn er nog wel een paar die klaar staan om dat te willen doen, hé." Geen strijd Van Aert-Van der Poel dus? "We willen die strijd zien, maar dat is eigenlijk niet goed voor diee twee. Dat verlamt de boel een beetje."

© photonews

Vanuit andere delen van de wereld, hebben ze daar een ander zicht op volgens de cocommentator op tv. "Die kijken naar Girmay, naar Pedersen, die kijken naar zoveel anderen." Wat de rvialiteit tussen Van Aert en Van der Poel niet wegneemt. "Als de ene de andere ziet, willen ze winnen. Dat is geen kwestie van redeneren, dat ontstaat."

Ze komen nu eenmaal in mekaars vaarwater terecht. "Ze kunnen die ritten niet laten liggen. Die ritten zijn er voor gemaakt en zij zijn er voor gemaakt." Van Aert won dit jaar nog niet vaak, dat maakt het voor hem misschien nog belangrijker. "Natuurlijk speelt dat, maar een seizoen mag je niet afwegen aan overwinningen", verdedigt José WVA.