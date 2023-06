Thomas begrijpt niet waarop beslissing Remco Evenepoel gebaseerd is: "Wat maakt het uit wat de media zeggen?"

Geraint Thomas en Remco Evenepoel hebben iets gemeen: ze hebben beiden dezelfde beslissing genomen om de Tour niet te rijden. Wat Evenepoel betreft begrijpt Thomas de basis niet meteen waarop die beslissing steunt.

Remco Evenepoel bevestigde zijn niet-deelname aan de Tour door te verklaren dat in België een bom zou ontploffen indien hij zou moeten lossen, wetende dat zijn voorbereiding niet optimaal kan zijn. Aangezien Thomas ook geen Tour rijdt, blikt hij er wel op vooruit in zijn podcast Watts Occuring en staat hij stil bij de afwezigheid van Remco.

"Ik denk gewoon: "Je moet toch niet naar de Tour om het algemeen klasssement te rijden?" Je hoeft niet te zeggen dat je voor een klassement gaat. Hij is nog jong, hij maakt soms een paar tactische fouten. Hij heeft niet het beste team rond zich, maar hij zou er veel aan hebben om de Tour te rijden", stelt de voormalige Tourwinnaar.

© photonews

"Ik zou zeggen: ga gewoon naar de Tour. Er wordt dan gewezen naar de Belgische media, maar wat maakt het uit wat die zeggen? Er wordt dan gezegd dat de ploeg hem probeert te beschermen van de media. Haal hem dan weg uit België en zeg hem niet elke dag de krant te lezen."

Thomas is van mening dat ze daar geen belang aan moeten hechten. "Zou je de schrijver van die artikels om advies vragen? Als het antwoord daarop 'neen' is, wat kan het je dan schelen? Mensen gaan het misschien lezen en geloven, maar wie kan het wat schelen? Je moet toch doen wat het beste is voor jezelf, neen?"