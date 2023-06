Jasper Philipsen maakt nogmaals zijn ambities duidelijk voor de Tour en geeft uitleg bij onzichtbaar BK

Jasper Philipsen heeft zoals eerder al aangekondigd zijn zinnen gezet op de groene trui in de Tour. Dat is niet veranderd na zijn mindere BK.

Mathieu van der Poel zal Jasper Philipsen normaal helpen in de sprints in de Tour. "Ik zal het niet elke dag doen, maar zeker als ik me goed voel. Zelf ga ik niet voor groen. Ik ben niet bezig met punten rapen als we voor een sprint met Jasper gaan", zei Van der Poel op een persconferentie voor aanvang van de Tour.

Jasper Philipsen gaat dus wel voor groen, maar niet ten koste van een ritzege. "Een ritzege is natuurlijk het belangrijkste. Automatisch sprokkel je dan veel punten", zei Philipsen over zijn ambities.

Wie ook weer veel punten zal scoren is Wout van Aert. Hij wordt de grootste concurrent van Philipsen, maar heeft al enkele keren gezegd dat hij niet voor groen wil gaan. "Dan vergroot dat de kansen voor ons. Het is heel lastig om hem te kloppen, zeker bij zo'n voorsprong als vorig jaar."

Offday op BK

Afgelopen zondag, op het BK op de weg, liep het plots veel minder voor Philipsen. Hij was maar één keer echt in beeld, toen hij ergens achteraan het peloton hing. "Dat mag geen referentie zijn. Ik voelde me niet ziekjes, ik had gewoon een offday", benadrukte hij nog.