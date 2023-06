Mathieu van der Poel over Tadej Pogacar: "Dat zou je niet zeggen van hem"

Mathieu van der Poel probeert in zijn derde Tour Parijs te halen. Het respect voor Tadej Pogacar is ook groot.

Mathieu van der Poel is een van de favorieten voor de eerste gele trui in het Baskenland. De Nederlander moet daarbij wel afrekenen met Tadej Pogacar, waar hij wel enorm veel respect voor heeft.

"Hij is een van de meest getalenteerde renners die we ooit gezien hebben. Win maar eens de Tour en de Ronde in deze tijden. Het is heel speciaal wat hij doet. Hij doet altijd heel normaal. Kom je hem tegen, je zou niet denken dat hij een van de beste renners ter wereld is", zegt hij bij Beyond The Athlete.

Klaar voor de Tour

Wat zijn voorbereiding op de Tour betreft is Van der Poel duidelijk. "Ik ben er klaar voor", stelt Van der Poel. "De voorbereiding is goed verlopen. We zijn op hoogtestage geweest, naar Frankrijk in La Plagne."