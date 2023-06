Opnieuw in het geel? Van der Poel trekt duidelijke conclusie na verkenning van eerste rit van de Tour

Het openingsweekend in het Baskenland kondigt zich zwaar aan. Mathieu van der Poel schat zijn kansen op de eerste gele trui dan ook niet heel hoog in.

Van der Poel ging samen met zijn ploegmaats van Alpecin-Deceuninck de laatste 50 kilometer van de eerste Tourrit al gaan verkennen. En het parcours, met de Côte de Pike (2 km aan 9,8%) op 10 kilometer van de streep, verraste Van der Poel niet.

"Het was zoals ik verwacht had: het is echt lastig, het flirt met de limieten van waar ik toe in staat ben. Veel hangt ook af van de koerssituatie. Je kunt nog terugkeren na het laatste klimmetje in de finale, maar de laatste 500 meter is het ook weer zwaar", zei Van der Poel op een persconferentie van zijn team.

Twee jaar geleden lukte het Van der Poel wel om het geel te pakken op een dubbele beklimming van de Mûr-de-Bretagne (2 km aan 6,8%). "Het Baskenland is toch zwaarder dan Bretagne. Het zal kantje boord zijn, maar ik probeer het. Al zal het lastig zijn om de echte punchers en klimmers te volgen."