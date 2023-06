Tom Pidcock onthult zijn torenhoge ambities voor de Tour en nuanceert kritiek: "Dat deed ik nooit eerder"

Tom Pidcock trekt voor het tweede jaar op rij naar de Tour. Hij won vorig jaar een rit en werd ook 16de in het eindklassement.

Over Tom Pidcock zijn er heel wat vragen voor de Tour. Wat zijn zijn doelen in zijn tweede Tour en heeft hij zich wel voldoende kunnen voorbereiden? Pidcock zat de laatste tijd namelijk veel op zijn mountainbike.

Op een persconferentie van zijn ploeg INEOS Grenadiers bracht Pidcock meer duidelijkheid. De Brit wil voor geel gaan in het openingsweekend en hij wil een etappe winnen in deze Tour. "Maar dan niet vanuit de vlucht zoals vorig jaar in de Alpen, maar vanuit de groep met de grote namen", citeert Het Nieuwsblad hem.

Stap zetten als klassementsrenner

"Maar ik wil ook als ronderenner stappen vooruit zetten. Als je wint vanuit de groep die strijdt voor het klassement, blijf je automatisch hoog in de rangschikking. Gezien mijn profiel wil ik in de bergen een stap vooruit zetten."

In de Ronde van Zwitserland was Pidcock nog niet op niveau. Hij werd toen 22ste in het eindklassement, maar hij nuanceert dat ook wat. "Ik kwam rechtstreeks van een hoogtestage bij mij thuis in Andorra. Dat deed ik nooit eerder." Maar toch denkt Pidcock dat hij in de Tour een goed niveau zal halen.