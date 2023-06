Vragen bij keuzes van Wout van Aert en Jumbo-Visma: "Je hebt jezelf als team kwetsbaar gemaakt"

Haalt Wout van Aert dit jaar Parijs? De bevalling van zijn vrouw Sarah zorgt ook in Nederland voor discussie.

Van Aert gaf een aantal weken geleden al aan dat hij naar huis vertrekt als zijn tweede kindje geboren wordt. Ex-renner Michael Boogerd vindt dat meer dan logisch dat Van Aert die keuze zou maken.

"Ik vind het heel menselijk dat hij naar huis wil als ze gaat bevallen. En qua risico voor Jumbo? Ook dat begrijp ik wel, dat ze dat risico nemen met hem", zei Boogerd bij NOS. "Van Aert is onmisbaar in die ritten. Wie anders kan wat hij kan? En mocht het zo zijn dat zijn vrouw tegen het einde van de Tour bevalt, zijn de kaarten misschien al geschud. Dan zou hij misbaar kunnen zijn."

Jumbo-Visma kwetsbaar

Een andere ex-renner, Stef Clement, heeft meer vragen. "Je hebt jezelf als team wel kwetsbaar gemaakt. Je laat al een van je wereldtoppers thuis (Primoz Roglic, nvdr.) en een andere zegt: "ik ga misschien eerder naar huis."

Maar Clement is ook duidelijk over de selectie van Van Aert. "Van Aert moet je altijd meenemen. Hij heeft bewezen dat hij een goede teamplayer kan zijn. En het is niet gezegd dat hij in de bergen weer van alles moet doen, zoals knechten voor Vingegaard diep in de finale."