Walter Godefroot waarschuwt Wout van Aert: "Daar gaat hij nog spijt van krijgen"

Walter Godefroot (79) laat zich niet heel veel meer zien in de openbaarheid door de ziekte van Parkinson. Maar de koers volgt hij nog altijd op de voet.

Zondag viert Walter Godefroot zijn tachtigste verjaardag. Als renner won hij onder meer tien etappes in de Tour, won hij tweemaal de Ronde van Vlaanderen (1968 en 1978) en ook Parijs-Roubaix (1969).

De renners van tegenwoordig kent Godefroot niet echt, hij gaat niet meer naar de koers. Maar hij volgt alles wel, zoals de Tour de komende weken. Een menig over alles en iedereen wil hij niet constant geven, maar hij heeft ze wel.

Wout van Aert

Ook over Wout van Aert bijvoorbeeld. Godefroot vindt dan ook dat Van Aert te veel ploegspeler is, net zoals hij dat zelf was. De ploegmaats van Van Aert zijn kameraden, terwijl dat knechten zouden moeten zijn, vindt Godefroot.

"Zoals hij vorig jaar gewerkt heeft voor de gele trui? Dat zou niet mogen. Daar gaat hij nog spijt van krijgen.", zei Godefroot bij Het Nieuwsblad.