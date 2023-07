Wout van Aert geeft zijn kijk op de eerste etappe én onthult wanneer hij zijn zinnen toch op groen zou zetten

Wout van Aert is samen met zijn kopman Jonas Vingegaard een van de favorieten voor de eerste gele trui in de Tour. De Belgische favoriet ging het parcours gaan verkennen en maakte indruk.

Van Aert zette vrijdag tijdens de verkenning van de Côte de Pike meteen de snelste tijd ooit neer op die klim. Hij lijkt dus klaar om mee te strijden voor de eerste gele trui in Bilbao. Maar zelf is hij daar niet zo zeker van.

"Voor de echte klimmers is het te kort, terwijl het voor mij misschien te lang en steil is. Het wordt tricky om erover te geraken, maar je weet maar nooit", zei Van Aert bij In de Leiderstrui.

Maar in de Tour wil Van Aert ook iets rechtzetten. Hij zit nog 'maar' aan twee overwinningen dit jaar en wil er in de Tour een paar bij doen. "Het jaar is nog niet gemakkelijk geweest, vaak greep ik er net naast. Dat wil ik de komende weken omdraaien."

Geen groen, of toch?

Van Aert wil puur voor ritzeges gaan en zich niet vanaf het begin bezig houden met tussensprints voor het groen. Maar ritzeges leveren ook punten op, waardoor Van Aert misschien automatisch in het groen terechtkomt.

Van Aet wil dus vooral afwachten en misschien op het einde toch nog voor groen gaan. "Je kan in de laatste vier dagen nog veel punten oprapen, dus op dat moment zou het nog altijd een optie kunnen worden."