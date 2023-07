Belgische ploeg zet José De Cauwer én Elon Musk op geniale wijze op hun plaats

De Belgische ploeg Intermarche-Circus-Wanty is zeer actief op Twitter. De ploeg zette onder meer José De Cauwer en Elon Musk op hun plaats.

Tijdens de etappe tweette het social media team van de ploeg een foto van hun kopman Louis Meintjes die achteraan het peloton reed. En dat doet de Zuid-Afrikaan wel meer.

José De Cauwer zei onder meer tijdens de Dauphiné dat Meintjes altijd alles ziet tijdens de koers omdat hij altijd achteraan reed. Hij zou alles kunnen vertellen over wie wat overkomt tijdens de koers.

De ploeg reageerde onrechtstreeks op die commentaar. "Louis Meintjes zit strategisch achteraan in het peloton zodat onze sponsors altijd zichtbaar zijn", schreef de ploeg.

Louis Meintjes is strategically placed at the back of peloton so our sponsors are always visible 👍 #TDF2023 pic.twitter.com/HtXijTXcnX — Intermarché-Circus-Wanty (@IntermarcheCW) July 1, 2023

De ploeg reageerde ook nog op de problemen op Twitter. Eigenaar Elon Musk beperkte het aantal tweets die gebruikers nu kunnen zien, voor niet-betalende gebruikers is dat slechts 1000 tweets per dag. Betalende gebruikers kunnen 10.000 tweets per dag bekijken.

Voor de ploeg Intermarché-Circus-Wanty, dat niet betaalt voor Twitter, is dat wellicht een probleem. Het antwoordde Musk: "Het is Twitter, niet Onlyfans, we gaan niet betalen voor je Twitter Blue."