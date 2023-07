De Cauwer ziet hoe Wout van Aert werkelijk als enige van zijn type renner erin slaagt: "Dat hadden weinigen voorspeld"

Ook voor José De Cauwer was het met grote ogen kijken naar de ontknoping. Wout van Aert weerde zich zo goed als hij kon, maar de eerste Tourrit bleek iets voor mannen uit een andere gewichtsklasse.

"Voor mij heeft de rit meer gebracht dan verwacht", is het oordeel van José De Cauwer bij Sporza. "Met onder meer Julian Alaphilippe die moet lossen. Het zijn de absolute klassementsmannen die naar voren kwamen, met 1 man erbij: Wout van Aert. Dat hadden weinigen voorspeld."

Van Aert kon dus als enige van zijn type renner weerstand bieden aan de klimmers. Knap. Al kon Jumbo-Visma uiteindelijk de winst niet pakken en concurrent UAE wél. Een tikje voor de ploeg van Van Aert? "Niet direct. Die mannen hebben een plan en zijn niet zomaar uit hun lood te slaan."

Spijtig dat Vingegaard niet meegereden heeft

"Ze waren heel sterk in de breedte, net zoals UAE", stelt De Cauwer vast. "Spijtig dat Jonas Vingegaard niet meegereden heeft in de afdaling. Ze hadden misschien iets meer kunnen proberen en iets meer de kaart van Wout van Aert trekken na de top van de Côte de Pike."

Vingegaard is uiteraard de kopman voor het klassement, voor de Deen is het kwestie om energie te sparen. "Even aflossen, dat ging echt niet zo veel krachten gekost hebben. Het kan natuurlijk zijn dat Van Aert een signaal gegeven heeft."