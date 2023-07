Nadat Mathieu van der Poel loste: wielerhelden van weleer laten zich er expliciet over uit of hij zich zorgen moet maken

Veel energie verbruikt, geen resultaat eraan overgehouden. Moet Mathieu van der Poel zich zorgen maken nadat hij bergop moest lossen in de eerste Tourrit?

Uiteraard keken ze in Nederland met argusogen naar de prestatie van Van der Poel. In De Avondetappe kwam het dan ook aan bod dat hij de rol moest lossen. Van der Poel werd immers tot de kanshebbers gerekend, al had hij vooraf ook al doen uitschijnen dat het misschien te zwaar zou zijn.

© photonews

"Niemand wist van tevoren wie de winnaar zou zijn. Dat is ook wat Mathieu bedoelde", zegt Marcel Kittel in het praatprogramma van NPO. "Op twee kilometer van de top van de laatste klim werd het heel zwaar. Dan is het kwestie om mee te gaan met Pogacar, maar dat kon niet."

De hamvraag voor Van der Poel: is het aan de orde om zich zorgen te maken? "Dat denk ik niet. Heel cruciaal was dat op die klim van tweede categorie al heel hard gereden werd. Als het daar iets minder hard was gegaan, was Mathieu misschien wel één keer zo diep kunnen gaan dat hij die twee man kon volgen", aldus Michael Boogerd.

© photonews

Volgens de voormalige klimmer, die erop wijst dat Van der Poel wel deel uitmaakte van het groepje Alaphilippe, is er dan ook geen vuiltje aan de lucht. "Zo slecht was het nu ook weer niet. Het is prima met zijn vorm."