Wereldkampioen Remco Evenepoel spreekt zich nog één keer duidelijk uit over forfait voor de Tour

Geen wereldkampioen in de Tour dit jaar. Remco Evenepoel koos ervoor om de grootste rittenwedstrijd van het jaar over de slaan.

Terwijl zaterdag de Tour van start ging in Bilbao hield Remco Evenepoel een toertocht met zijn fans en stelde hij zijn sociaal project R.EV Brussels Cycling Academy voor. Maar had hij niet in de Tour moeten zijn?

De wereldkampioen zelf vindt van niet. "Het was vrij snel duidelijk dat ik de vorm niet had om de Tour te rijden", zegt Evenepoel bij Sporza. Na zijn opgave in de Giro kon Evenepoel te weinig trainen, dat was duidelijk in de Ronde van Zwitserland.

Maar Evenepoel zit er niet zo mee in. "Het doet me niet zoveel dat ik er niet bij ben. Het zal voor een andere keer zijn. Ik zal de Tour zeker volgen, maar gebruik dat dan maar als motivatie voor wat nog komt en voor wanneer ik er zelf ooit aan de start zal staan."