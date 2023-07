Wout van Aert klaar en duidelijk over sprint: "Daar verlies ik mijn moment"

Opnieuw geen ritzege voor Wout van Aert. Dit keer moest hij afrekenen met Jasper Philipsen, een gevaarlijke aankomst en ook het publiek.

Elfde, tweede en nu vijfde. Wout van Aert blijft zoals altijd constant in de Tour, maar hij kon er in de sprint niet uitkomen. In een gevaarlijke slotkilometer zat Van Aert ingesloten, onder meer na een discutabele sprint met Jasper Philipsen.

"Ik ga de sprint aan aan de rechterkant van Jasper en we zitten een beetje op dezelfde hoogte te sprinten. Op een gegeven moment raak in Jasper en aan de andere kant het publiek en daar verlies ik mijn moment", zei Van Aert bij HLN.

Geen klacht

Een klacht indienen tegen Philipsen, daar dacht Van Aert niet aan, ook omdat er nog een aantal renners voor hem eindigden. "Ik ga ervan uit dat de jury de beelden altijd goed bekijkt."

Dinsdag volgt er alweer een nieuwe kans voor Van Aert met de rit naar Nogara. Daar wordt er wellicht weer gesprint om de zege. Al deelde Van Aert met een kwinkslag nog mee dat hij eigenlijk alle ritten heeft aangeduid.