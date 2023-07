De dag na de onderneming van Van Aert en aanval van Vingegaard: Jumbo-Visma pakt alweer uit met uitstekend nieuws

Het uitstekende nieuws stapelt zich op bij Jumbo-Visma. Met dank aan Van Aert en vooral Vingegaard zelf zette de formatie in de Tour een belangrijke stap voorwaarts richting het gestelde doel. Ook aan de toekomst van de ploeg wordt gewerkt.

Dat ze daar bij Jumbo-Visma volop aan de slag gaan, was de voorbije maanden al meer dan duidelijk. In mei verlengden belangrijke pionnen als Tosh Van der Sande, Christophe Laporte en Steven Kruijswijk hun contract. Nu is ook met Edoardo Affini een nieuwe overeenkomst bereikt.

VERTROUWEN EN TOEWIJDING

"Het voelt voor mij heel natuurlijk om na drie leuke jaren in dit team het avontuur samen voort te zetten", zegt de 27-jarige Affini. "Ik ben erg blij om te verlengen met drie jaar omdat dat volgens mij vertrouwen in elkaar en ook toewijding uitstraalt."

De hardrijder uit Mantova rijdt al voor de ploeg sinds 2021 en zal nu dus vastliggen tot het einde van 2026. "Het is motiverend om met enkele van de beste renners ter wereld te werken en samen onze doelen na te jagen. Daarnaast zal ik ook blijven proberen om zelf mooie prestaties te behalen als ik de kans krijg."