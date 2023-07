Lotto Dstny-renner herstelt nog steeds van zijn val in de Tour, maar voelt zich weer beter worden

Het is voorlopig nog niet de Tour de France van Maxim Van Gils. Al vroeg kwam hij ten val en hij is daar nog steeds herstellende van.

Vooraf had Maxim Van Gils heel wat ambities voor zijn debuut in de Tour de France. Hij mikte op een top 5-notering in een rit. Die ambities kregen al snel een deuk, want tijdens de etappe kwam hij ten val.

Zo kon Van Gils de voorbije dagen niet meespelen in de etappes die hij had aangestipt. De jonge Belg van Lotto Dstny moest eerst herstellen. "Ik voel nog altijd wat, maar dat is normaal denk ik", vertelde hij aan Wielerflits. "De wonden herstellen goed en alles gaat prima. Ook slaap ik prima. Enkel de heup doet nog wat pijn."

De etappes naar Limoges en de Puy-de-Dôme zouden Van Gils moeten liggen hebben, maar door die val lijkt die nog te vroeg te komen. "Ik hoop dat ik na de rustdag weer beter kan gaan fietsen", aldus Van Gils die in week 2 met ritten 10 en 12 interessante ritten krijgt.