Bondscoach ontmijnt een "ongelukkige uitspraak" van Jasper Philipsen: "Dit geldt voor iedereen"

Jasper Philipsen deed tijdens de 1e rustdag van de Tour de France een uitspraak: "Ik denk dat het duidelijk is dat ik Mathieu van der Poel nooit iets in de weg zal leggen." Bondscoach Sven Vanthourenhout trad in actie en ontmijnde de situatie.

"De uitspraak van Jasper Philipsen is ergens ongelukkig", verwees bondscoach Sven Vanthourenhout bij Het Nieuwsblad naar de uitspraak van Philipsen tijdens de rustdag. "Ik ga nooit Mathieu van der Poel iets in de weg leggen", vertelde de spurter op een persconferentie. Vanthourenhout had ondertussen een gesprek met Philipsen: "Hij zat er zelf ook mee verveeld. Op die persconferentie had hij geen vragen over het WK verwacht en over de situatie met Mathieu van der Poel had hij eigenlijk nog niet nagedacht." De bondscoach had ook begrip voor Philipsen. Toch wou Vanthourenhout geen enkel risico nemen en probeerde hij ervoor te zorgen dat er geen probleem zou ontstaan: "Ik heb al een communiqué verstuurd naar iedereen die voor een WK-selectie in aanmerking komt. De boodschap was heel simpel: 'Wie een selectie voor Glasgow aanvaardt, rijdt voor de nationale ploeg. Dat geldt voor iedereen. Dus ook voor Jasper.'"