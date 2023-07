Tom Pidcock is de verrassing in de top 10 en stelt zijn doelen bij: "Dan is dat maar zo"

Tom Pidcock is in het Tour-klassement de verrassing. Onopgemerkt heeft hij zich stevig in de top 10 genesteld. Momenteel staat hij 7e en op 5'26" van Jonas Vingegaard.

Op de rustdag gaf Tom Pidcock een persconferentie. Daar ging het ook over zijn 7e plaats in het klassement. "Ik geniet ervan en word steeds een beetje beter. Met elke test word ik beter en blijf ik in de buurt van de top van het klassement. Dat motiveert me", klonk de Brit tevreden.

"Als je me vooraf zou gezegd hebben dat ik in de top 10 zou staan, zou het me niets gedaan hebben", ging Pidcock verder. "Maar nu ben ik echt van de uitdaging en elke kleine overwinning aan het genieten."

Voor Pidcock is het allemaal wat nieuw: "Het is de 1e keer dat ik bij de profs tussen de klassementsrenners rij. Normaal heb ik de focus en het geduld niet om voor een klassement te rijden. Dat zit niet in mijn karakter, maar nu ben ik aan het genieten."

Voor de Tour was het doel van Pidcock om een rit te winnen, maar door zijn klassement begint hij meer in die richting te kijken. "Ik wil consistent zijn. Het wordt meer een uitdaging en doel om te kijken hoe ver ik in het klassement kan komen. Als ik dan geen rit win, is dat maar zo. Nu heb ik het gevoel dat ik meer over mezelf kan leren door voor het klassement te gaan", besloot de Brit.