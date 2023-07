Wereldkampioene veldrijden kreeg een tegenslag te verwerken: "Het heeft me geen goed gedaan"

Fem van Empel heeft onlangs van trainer moeten verwisselen en daar was ze even niet goed van. Jumbo-Visma wou die verandering doorvoeren.

In het voorjaar kende Fem van Empel fysieke problemen. Ze had een zitvlakblessure en reed een zeer beperkt programma.

Daarnaast moest van Empel ook afscheid nemen van haar trainer. Vanaf 1 januari reed de wereldkampioene veldrijden voor Jumbo-Visma en die namen die beslissing. Zo stopte de samenwerking met Ashwin van Oorschot.

"Ik vind het lastig. Het ging goed. Waarom zou je dan veranderen?", vroeg van Empel zich bij het Brabants Dagblad af. "Afscheid nemen van hem heeft me in ieder geval geen goed gedaan. Temeer omdat ik weet hoe goed het gaat bij iemand die ik vertrouw. Dat is met van Oorschot het geval."