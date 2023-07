Wout Van Aert schept zelf duidelijkheid over het gerucht dat in de Tour de ronde doet

Wout Van Aert heeft zelf klaarheid over het gerucht over zichzelf gebracht. Hij was duidelijk: er is niets van aan. Straffer nog: hij wist zelf ook nergens van.

Het was een van de gespreksonderwerpen van de dag in de Tour de France: Wout Van Aert gaat na de 10e rit naar huis. Mattias Skjelmose bracht het gerucht naar buiten. Na de rit stapte Van Aert met een grijns op zijn gezicht naar de pers. "Ik ben benieuwd wat jullie gaan vragen", klonk het bij Het Nieuwsblad. "Ik heb het ook maar via de radio gehoord. Gelukkig lichtte een ploegleider me nog in voor ik met jullie kwam spreken, want ik wist nergens van." "Ik weet ook niet waar Skjelmose dat vandaan haalt. Ik heb hem nog nooit gesproken", aldus Van Aert. "Maar ik ga het hem morgen wel eens vragen. Misschien is het wel zijn wens dat ik naar huis zou gaan." Van Aert ging verder: "De enige reden waarom ik de Tour zou verlaten, is als de benen niet meer zouden meewillen. Tijdens de rit had ik het eerst moeilijk, maar uiteindelijk ben ik er doorgekomen. Ook is er niets aan de hand en heb ik een geruststellend telefoontje van mijn vrouw gekregen." Zijn vrouw is hoogzwanger en is uitgerekend voor net na de Tour, maar het zou kunnen dat ze al eerder bevalt. Dan zal Van Aert wel de Tour verlaten. Dat gaf hij ook al voor de Tour aan.