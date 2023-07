Al eens geklaag over de helpersrol van Van Aert, maar wat dan gedaan met die van Van der Poel? "Ergens jammer"

In België is er veel te doen over de helpersrol die Van Aert vaak moet opnemen. Van der Poel doet dat bij Alpecin-Deceuninck ook wel, in dienst van Jasper Philipsen.

"Het maakt mij helemaal niet uit of hij dat voor een Belg doet of voor een renner van welke nationaliteit dan ook. Ergens vind het wel jammer dat een absolute wereldtopper als Van der Poel alleen maar meerijdt om de sprint aan te trekken voor Philipsen", bekent Tom Dumoulin in Vive le Vélo.

OBJECTIEVE VASTSTELLING

De man die in 2018 tweede eindigde in de Tour onderstreept dat dat niets te maken heeft met het feit dat Van der Poel een landgenoot van hem is. "Ik probeer zo objectief mogelijk naar de koers te kijken. Ik vind dat als objectief waarnemer wel jammer."

Al zijn er wel nog opportuniteiten om zijn eigen kans te gaan zoals in de tiende rit. Uitgerekend in deze etappe voelde die zich dan niet helemaal lekker. "Ik had zelf Van der Poel ook aangeduid, maar als je ziekjes bent, kun je niet meedoen voor de rit op een dag waarop het 38 graden Celsius is."