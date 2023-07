Toch zeker Jasper The Master, nu hij heerst zonder lead-out en met overmacht? "Van der Poel maakt het wel makkelijker"

De toepasselijke bijnaam van Jasper 'The Master' mag hij zich eigen maken. Lead-out Van der Poel kon ditmaal niet het werk leveren van eerder in de Tour. Geen enkel probleem voor Jasper Philipsen.

De interviewer van bij de flashinterviews wil hem al enige tijd de bijnaam Jasper 'The Master' meegeven. "Ik had gezegd: het mag als ik nog eens win. Dus nu mag het misschien wel. Het is een ongelooflijke Tour. Ik besef nog niet hoe goed alles loopt. Ik ben super trots."

"Ik ben door de finale gekomen zonder in de problemen te komen, dat is al een grote uitdaging. Ik kan ook winnen zonder Mathieu van der Poel", stelt Philipsen met reden. "Hij maakt het wel makkelijker als hij de sprint aantrekt. Ik moest het juiste wiel vinden en er was gevaar op valpartijen."

Er zijn misschien nog drie sprintkansen

Gelukkig bleef iedereen op het eerste zicht recht en werd het een eerlijke sportieve strijd. "Groenewegen begon er vroeg aan en ik kon er over komen. Er zijn misschien nog drie sprintkansen. Natuurlijk zullen ook jongens in een ontsnapping eens voorop blijven. Ik ben zo al blij met vier ritzeges en hoop in Parijs in het groen te staan."

Wat dat laatste betreft ziet het er ook alsmaar beter uit. "Ik heb nu een mooie kloof. Dat biedt mij een beetje comfort voor de Alpen."