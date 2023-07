Van Aert haalt zijn quote weer boven en antwoordt gevat: "Ik moet niet meer antwoorden"

Zijn kopman Jonas Vingegaard verloor weer enkele seconden op Tadej Pogacar. Voor Wout van Aert was het echter een snipperdag.

Van Aert loste al vroeg op de Grand Colombier en kwam uiteindelijk als 131ste binnen op bijna 25 minuten van ritwinnaar Michal Kwiatkowski. Zijn kopman Jonas Vingegaard verloor dan weer 8 seconden op Tadej Pogacar.

"We hadden liever geen tijd verloren natuurlijk. Dit was een dag waarop we de schade probeerden te beperken. Dus het kon beter, maar het kon ook nog slechter", zei Van Aert bij In het Wiel.

Dat UAE de etappe in handen nam was wel in het voordeel van Jumbo-Visma, al kon het niet voor de ritzege gaan. "Dus dat is alleen maar in ons voordeel." Dit weekend wacht er echter nog heel wat zwaar werk.

Moet het daar gebeuren voor Vingegaard? "Kan zeker, en moeten? Ik moet just niks he! En ik moet ook niet meer antwoorden, want je ging één vraag stellen", lachte Van Aert nog.