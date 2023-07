'Man op de motor' foetert na het motorincident: "2 maten en 2 gewichten"

Ook bij Carl Berteele is het motorincident in het verkeerde keelgat geschoten. Ook sprak hij andere frustraties in de Tour uit.

Vaak verdedigen de motards elkaar in de koers, maar na het incident op de Joux Plane waarbij Tadej Pogacar door motoren gehinderd werden, was Carl Berteele die voor Sporza tijdens de koers vaak op de motor zit, niet mals. "Mocht ik Tadej Pogacar zijn, het kot was te klein", begon Berteele bij Het Nieuwsblad.

Berteele hield zich niet in: "Dit is pure wedstrijdvervalsing. Die motards mogen daar nooit, ik herhaal: nooit, rijden. Geloof mij: in een Belgische koers is dat totaal ondenkbaar. Het verbaast me niet dat dat in Frankrijk wel kan."

Tijdens de Tour de France is het soms frustrerend werken voor Berteele: "Bijna dagelijks ben ik getuige van de 2 maten en 2 gewichten waarmee ze hier werken. Als buitenlandse verslaggever mag je bijna niks."

"DE FRANSEN MOGEN ALLES"

Zo zitten ze achter de kopgroep, maar als het peloton tot op anderhalve minuut naderen, worden ze weggestuurd. "Dat is vloekend en foeterend en er is nooit hoffelijkheid bij. Terwijl het gewoon belachelijk is. Hoe kan je bij een verschil van anderhalve minuut de wedstrijd vervalsen?", aldus Berteele

Als buitenlandse verslaggever wordt je snel weggestuurd, maar voor de Franse verslaggevers is dat wat anders. "Die mogen gewoon alles. Onbegrijpelijk", besloot Berteele.