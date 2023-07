Michel Wuyts wijst Tadej Pogacar terecht: "Dit mag niet gebeuren"

De 14e etappe in de Tour de France was een bewogen etappe voor Tadej Pogacar. Uiteindelijk verloor hij door de bonificaties één seconde op Jonas Vingegaard.

Volgens Michel Wuyts had dat de uitslag voor Tadej Pogacar er toch nog anders kunnen uitgezien hebben. Pogacar viel op 500 meter van de top van de Joux Plane aan, maar werd door 2 motoren opgehouden. De Sloveen stopte zijn aanval en reed, met Jonas Vingegaard in het wiel, verder.

"Hij was gedemoraliseerd", sprak Wuyts bij Het Laatste Nieuws. "En dat mag eigenlijk niet. Hij moet daar mentaal sneller van herstellen en weten dat het op de top nog moet." Er lagen op de top van de Joux Plane immers nog bonificatieseconden.

"Er kwam een soort van gelatenheid", ging Wuyst verder. "Pogacar liet het aan Vingegaard over en dat zou hij niet mogen laten doen. Hij had daar nog eens zijn aanval moeten inzetten. En dat is jammer, want mogelijk wordt de ontwikkeling van de Tour daar mede door bepaald."