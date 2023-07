Sterkhouders verlengen bij Lotto Dstny: "Echte teamplayers"

Bij Lotto Dstny hebben Brent Van Moer, Cedric Beullens en Jarrad Drizners hun contract verlengd. Tijl De Decker maakt dan weer de overstap van de opleidingsploeg.

Sinds 2017 maakt Brent Van Moer al deel uit van de structuur van Lotto Dstny. Eerst reed hij voor de opleidingsploeg. Nadien maakte hij de overstap naar de profs. Hij verlengde voor 2 jaar.

Cedric Beullens maakte in 2022 de overstap naar het team. Ook hij verlengde met 2 jaar en er is ook een optie voor een 3e seizoen. Daarnaast is er nog Jarrad Drizners die voor 2 jaar verlengde. Ook hij rijdt sinds 2022 voor Lotto Dstny.

"We zijn heel blij met die verlengingen", aldus CEO Stéphane Heulot op de website van de ploeg. "Het is voor ons van groot belang dat we de klassieke kern kunnen blijven behouden. De voorbije maanden toonden we een goede aanvalslust en dat was onder meer dank zij deze teamplayers."

Daarnaast is er ook nog Tijl De Decker. Vanaf volgend seizoen maakt hij de overstap van de opleidingsploeg en hij tekende voor 2 seizoenen. Dit jaar won hij Parijs-Roubaix bij de beloften.