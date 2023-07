Wat met het gekke publiek in de bergen? "Het is een moeilijke balans"

In de bergen staat er telkens een massa volk. Soms leidt dat tot problemen en kan het zelfs de koers bepalen. Al hoort het vele publiek ook bij de charme van het wielrennen.

Op de Col de Joux Plane was er een incident met de motards. Ze belemmerden een aanvalspoging van Tadej Pogacar. Achteraf vertelde een van de schuldigen dat ze niet wegkonden. "Als we doorreden, zou er misschien iets ergers gebeurd zijn", klonk het.

Ook op de Col de la Loze waren er problemen. Een motor viel stil en kon niet meer weg. Er ontstond een file van renners die ook nauwelijks kon passeren. Er stond immers een massavolk langs weg, waardoor het voor de renners lastig was om er zich tussen te wringen.

POLITIE EN NADAR

Daarnaast zijn er ook mensen die met de renners meelopen. Ook dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. "Het gaat om een minderheid", benadrukte Tim Declercq bij Sporza. "Maar al die fans zijn de max. Al zou het soms zou het met wat meer politiekrachten iets beter verlopen. Dan zouden de fans iets gedisciplineerder zijn."

Naast meer politie moet er ook meer nadar zijn. "Er worden dikwijls linten gespannen, maar daar trekken supporters zich niets van aan", vindt Declercq. "Het is een moeilijke balans, maar ik ben zeker niet voor een steriele sport. Het publiek is mee de charme van onze sport. En het helpt je wel. Maar het is tijd voor iets meer discipline."