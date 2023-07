Jumbo-Visma en Groupama-FDJ gooien met modder: "Renners dronken halve liters bier" & "Wie denkt hij wel dat hij is"

De dominantie van Jumbo-Visma en Jonas Vingegaard roept bij sommigen vragen op. Maar Richard Plugge stelt dan weer het professionalisme bij andere ploegen in vraag.

"Op de tweede rustdag deelden we het hotel met een ander team en daar drinken de renners gewoon twee halve liters bier op een avond. Bij hen was het écht rustdag. Alcohol is vergif. Daar word je niet beter van", zegt Plugge bij L'Equipe.

"En al zeker niet nadat je je al twee weken kapot hebt gekoerst en voor de twee belangrijkste dagen in de Tour staat. Bij ons drinken ze geen twee halve liters bier. Jawel, op zondagavond in Parijs."

Madiot furieus

Plugge noemde Groupama-FDJ niet, maar verbleef als enige Franse ploeg wel in het hotel van Jumbo-Visma. Marc Madiot, de grote baas van Groupama-FDJ, kon dan ook niet lachen met de uitspraken van Plugge.

"De ploegleiding dronk een biertje, maar de renners niet. En als ze er al een dronken, dan was het zeker geen halve liter. Ik zat aan tafel, het was Perrier. Het is armoedig, klein en armoedig. Het is een schande."

"Wie denkt hij wel dat hij is?", ging Madiot verder. "Eerlijk gezegd is het een uitzonderlijk lage aanval van zijn kant." Madiot wil dan ook niet praten met Plugge. "Ik ga mezelf niet verlagen om naar hem toe te gaan. Ik ben boos, het is zielig."