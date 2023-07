Het mentale spel voor de Tour 2024 begint al: Tadej Pogacar zet Jonas Vingegaard en Jumbo-Visma op scherp

Tadej Pogacar heeft zijn deelname aan de Tour de France in 2024 bevestigd. Dan zal hij een gooi naar een 3e eindzege doen.

In 2023 wou Tadej Pogacar voor de 3e keer de Tour de France winnen, maar hij moest zich met een 2e plaats tevreden stellen. Een gebrekkige voorbereiding door zijn val in Luik-Bastenaken-Luik waardoor hij maar 3,5 weken op de fiets kon zitten, en maagklachten gooiden roet in het eten.

Bij Het Nieuwsblad kwam Pogacar terug op de tactieken tijdens de Tour. Jumbo-Visma beweert dat ze door hun plan Pogacar konden kraken. "Niemand heeft mij gekraakt", was de Sloveen duidelijk. "Ik heb mezelf gekraakt." Daarmee verwees hij naar zijn voorbereiding en problemen tijdens de Tour.

Pogacar zal in 2024 een nieuwe poging doen om voor de 3e keer de Tour te winnen. Dat bevestigde hij na de voorlaatste rit in de Vogezen. Jonas Vingegaard en wellicht ook Remco Evenepoel zijn dus gewaarschuwd.