Jumbo-Visma beseft dat het in de voorlaatste rit goed weg kwam: "Dan had alles om zeep geweest"

Jumbo-Visma zal toch niet met 2 renners in de top 10 van de Tour de France eindigen. Sepp Kuss kwam zwaar ten val en bij Jumbo-Visma beseffen ze dat het even goed met gele trui Jonas Vingegaard had kunnen gebeuren.

In de afdaling van de Ballon d'Alsace ging Carlos Rodriguez onderuit. Daarbij sleurde hij Sepp Kuss mee in zijn val. Rodriguez kon verder en eindigde uiteindelijk nog 12e in de voorlaatste rit. Kuss had minder geluk. Hij liep een wonde aan het hoofd op en verloor uiteindelijk meer dan 20 minuten. Zo tuimelde hij uit de top 10 van het klassement in deze Tour.

Ploegleider Grischa Niermann reageerde bij Wielerflits over die val. "Het had ook Jonas Vingegaard kunnen zijn, dan was alles om zeep geweest. Daarom was het nog behoorlijk stressvol in de auto tot de voet van de laatste klim", klonk het.

Ook had Niermann het nog over de blessure van Kuss: "Hij werd meteen na de val gelost en had een grote wonde aan het oog en in zijn gezicht. Ik denk niet dat hij een leuke dag gehad heeft." Kuss werd na de rit onderzocht, maar er werden geen breuken vastgesteld.