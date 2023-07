Lotte Kopecky straalt van geluk en onthult plannetje naar gele trui: "Stuurde het al weken naar vrienden"

Lotte Kopecky heeft al op dag één van de Tour de France toegeslagen. Ze soleerde naar de ritzege en de eerste gele trui.

Vorig jaar was Lotte Kopecky in haar eerste Tour de France niet goed genoeg, maar dat heeft heeft ze dit jaar meteen weggeveegd. Kopecky reed in de eerste rit weg op het slotklimmetje en pakte de ritzege en de gele trui.

"Ik dacht hier al een tijdje aan", onthulde Kopecky. "De voorbije 3 weken was ik hier over aan het grappen met mijn beste vrienden. We stuurden elke dag: "Nog 10 kilometer tot geel." Ik ben blij dat ik het heb kunnen realiseren."

Vrijheid van de ploeg

"Ik had het gevoel dat er nog iets in mijn benen zat. Ik ging en ik dacht dat iemand zou volgen, maar niemand deed dat. En ik wist dat het na de top voornamelijk bergaf was", zei Kopecky over haar solo.

Er was bij SD Worx ook een plan met Lorena Wiebes, die nog tweede werd. Maar Kopecky kreeg de vrijheid van haar team om haar kans te gaan. "En morgen rijd ik in het geel. Dat wordt speciaal!"