Philipsen of Van der Poel? Philipsen maakt keuze van Alpecin-Deceuninck duidelijk op de Champs-Élysées

Alpecin-Deceuninck heeft zondag in Parijs nog een kans op een etappezege. Op wie zet de Belgische ploeg in?

Jasper Philipsen is sinds vrijdag zeker van de groene trui in de Tour en dat opende misschien perspectieven voor de slotrit naar Parijs. Want die andere kopman, Mathieu van der Poel, kon nog niet winnen in de Tour.

Philipsen opende bij de NOS zelf al de deur voor een mogelijk plan met Van der Poel. "We moeten dat nog eens bekijken, nu het mathematisch mogelijk is, is het misschien wel een optie", zei hij.

Dan toch voor Philipsen

Maar op de ochtend van slotrit lijkt het nu toch weer voor Philipsen te zijn bij Alpecin-Deceuninck. "Ik hoop dat ik op de Champs-Élysées kan winnen. Ik heb er al gewonnen en weet hoe speciaal het is", zei hij bij HLN.

Philipsen wil in het groen dus gaan voor zijn vijfde etappezege in deze Tour en een tweede op rij op de Champs-Élysées. Alpecin-Deceuninck zal het dan wel moeten samenhouden en het tot een sprint laten komen, wat niet makkelijk zal zijn.