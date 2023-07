Zal de Tour de France Remco Evenepoel met een parcours op maat proberen te paaien? "Dit zijn zijn troeven"

Remco Evenepoel zal in principe in 2024 de Tour de France rijden. Eventueel kan organisator ASO hem extra proberen te lokken door een parcours voor hem uit te tekenen.

Eerder dit jaar reed Remco Evenepoel al de Giro. Vooraf werd hij extra gepaaid door een parcours op maat. De Italianen legden 3 tijdritten in het parcours, waardoor er meer dan 70 km aan tijdritkilometers in die Giro zat. Tijdrijden is, toevallig of niet, iets dat Evenepoel graag doet en ook goed kan.

Dit jaar was er in de Tour de France slechts één tijdrit. Goed voor slechts 22,4 km en een laagterecord. Dan zou Evenepoel minder geneigd zijn om de Tour te rijden.

Evenepoel gaf voor 2024 zelf al aan dat hij de Tour meer dan waarschijnlijk zal rijden. Al moet dat officieel nog bevestigd worden. Mogelijk zal organisator ASO hem proberen te lokken en een parcours op zijn maat uit te tekenen. Of toch op zijn minst meer tijdritten in het parcours leggen.

José De Cauwer denkt eerder dat een parcours op maat er niet zal komen. "Evenepoel is geen Fransman en eigenlijk zou het ook niet mogen", zei hij bij Sporza. Al weet hij dat Evenepoel ook andere troeven heeft: "Hij is meertalig en wereldkampioen. Nog niet veel Tour-winnaars zijn dat geweest."