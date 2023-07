Jumbo-Visma krijgt er stevig van langs na laatste Tourrit: "Ultieme triestheid"

Tadej Pogacar animeerde de slotrit van de Tour met een aanval. Maar de acties van Jumbo-Visma werden minder gesmaakt.

Pogacar had zin om zich nog even te tonen in de slotrit van de Tour. Hij viel in het begin van de lokale rondes aan en kreeg Nathan Van Hooydonck van Jumbo-Visma mee. En die werkte niet mee.

Uiteindelijk nam Van Hooydonck een keer over van Pogacar, maar daarna bleef hij weer in het wiel hangen van Pogacar. En dat een dag na de passieve koershouding van Jonas Vingegaard in de laatste bergrit.

Voor heel wat wielerfans was het de druppel voor de koershouding van Jumbo-Visma, die helemaal niet warm worden van de koerstactiek van Jumbo-Visma, die helemaal haaks staat op die van Pogacar, die het publiek wil animeren.

Come on, Van Hooydonck.

Take a pull with Pogi! — Mr Blue(Pede B)🇩🇰 (@cycletips123) July 23, 2023

Dat Van Hooydonck niet overneemt is wel tekenend voor de Tourwinst van Jumbo. Ze voeren het plan vast goed uit, maar ik word er als wielerliefhebber niet warm van. — Jasper den Boon (@jasperdenboon) July 23, 2023

Jammer dat Van Hooydonck niet mee rijdt met Pogi voor de lolz#TdF2023 — Algemeen Fons (@jerupt) July 23, 2023

En van Hooydonck die vandaag niet meerijdt met Pogacar, vreselijk om te zien. — Jeroen van der Jagt (@jagtj88) July 23, 2023

Ultieme triestheid. Jumbo-Visma wil nu zelfs niet overnemen bij Pogacar in Parijs. Echt gadverdamme. Helemaal klaar met die ploeg #TDF2023 — Marcus den Blanken (@markdbl) July 23, 2023