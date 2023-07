Bondscoach Sven Vanthourenhout weet perfect wat hij Wout van Aert moet gunnen in aanloop naar het WK

Het is voor bondscoach Sven Vanthourenhout rekenen op een sterke Wout van Aert op het WK in Glasgow. Al staat het hoofd van Van Aert momenteel mogelijk nog wel even naar andere dingen.

In de podcast Wuyts & Vlaeminck werd Vanthourenhout gevraagd of hij al contact had met Van Aert na de geboorte van diens zoontje Jerome. "Ja, maar het was meer felicitaties geven dan echt over het WK spreken. Ik denk dat je hem die paar dagen nu we moet gunnen om samen met de familie door te brengen."

© photonews

Van Aert zal al gauw genoeg weer aan de koers moeten denken. "Straks komt de weg naar het WK wel weer open te liggen." En hoe ziet die weg er in zijn geheel uit voor de Belgische ploeg? "Dat is een communicatie tussen renners en ploegen. Er moet logistiek heel veel geregeld worden, daar ben ik ook wel mee bezig."

"Het is aftoetsen met de renners wat ze willen en wie wat nog nodig heeft", is Vanthourenhout zich bewust van zijn taak. "Er zijn renners die een lange training gaan willen doen, er zijn renners die misschien achter de brommer wilden trainen. Het is dat allemaal in kaart brengen. Zeker voor mezelf is het nu in één rechte lijn tot Glasgow."