Plots wacht de ongenaakbare: vanwege deze redenen zou Remco Evenepoel het toch zeker en vast kunnen halen

Vorig jaar vierde Remco Evenepoel met zijn fans op de Grote Markt. Hij zal de ongenaakbaar gewaande Vingegaard moeten verslaan als hij een tweede keer de Vuelta wil winnen.

Dat Vingegaard de Vuelta gaat rijden, had niemand meteen zien aankomen. Wat betekent dat nu juist voor de waardeverhoudingen onder de kanshebbers? "Ik ben benieuwd naar de aanpak van Vingegaard, want zijn voorbereiding op de Vuelta zal niet zijn zoals het zou moeten", waarschuwt Stijn Steels bij Sporza.

"Al zijn concurrenten zitten nu al op hoogte, terwijl hij nog eerst moet herstellen van zijn Tourzege en daarna weer moet opbouwen", staaft de ex-renner die theorie. "Het zal moeilijk worden om 100% te zijn aan de start. En zelfs een Vingegaard moet toch 100% zijn om te winnen, denk ik."

© photonews

"Puur qua klasse is Vingegaard momenteel bijna onklopbaar als het over een koers van 3 weken gaat. Maar zoals ik al zei: ik denk niet dat hij 100% kan zijn. Als Vingegaard 95% is, denk ik dat ze elkaar waard zullen zijn", voorspelt Steels.

"Het parcours is heel lastig, er zijn zeker 12 ritten waar de toppers "wakker moeten zijn". Daarom geef ik Remco een kans", gelooft de analist in de Wolfpack-kopman. Wat zou Remco er zelf van denken? "Remco kennende zal het hem alleen maar nog meer motivatie geven. Het zou een mogelijke eindzege nog meer prestige geven."