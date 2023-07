Analisten kijken nu al uit naar de Vuelta: "Het is vooral uitkijken hoe Remco Evenepoel zal zijn"

De Vuelta heeft al een sterk deelnemersveld en de analisten beginnen zich er al op te verlekkeren. Ze kijken vooral uit naar het duel tussen Jumbo-Visma en Remco Evenepoel.

Voor de Tour de France was het al geweten dat Remco Evenepoel en Primoz Roglic de Vuelta zouden rijden. Op het einde van de Tour kwam daar ook nog eens Jumbo-Visma bij.

"Voor Roglic en Evenepoel is de Vuelta een groot doel, maar voor Vingegaard kan het een beetje een ontgoocheling worden", stelde Jan Hermsen in de podcast Kop over Kop. "Het is niet de grote ronde waar iedereen naar toe werkt en zoals in de Tour op zijn best is."

Ze kijken alleszins al uit naar het duel in de Vuelta. "Evenepoel tegenover Jumbo-Visma zal een geweldige strijd worden", aldus Jip van den Bos. "Roglic zal samen met Vingegaard er staan. Al zal die laatste niet zo goed als in de Tour zijn, maar het zal alleszins leuk worden."

"Ook zijn er nog Juan Ayuso en Geraint Thomas. Ik vraag me dan ook af hoe goed Evenepoel zal zijn. Het is overigens zijn 2e grote ronde van het jaar", vulde Hermsen aan. "Het zal alleszins de mooiste ronde van het jaar worden."