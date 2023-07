Jonas Vingegaard blikt op de Vuelta vooruit: "Remco Evenepoel is niet de enige concurrent"

Jonas Vingegaard staat over een maand aan de start van de Vuelta. Daar neemt hij het onder meer op tegen Remco Evenepoel.

Het was op de laatste dag van de Tour de France een verrassing. Jonas Vingegaard bevestigde aan het Spaanse Marca zijn deelname aan de Vuelta, ruim een maand later.

In die Vuelta zal Vingegaard het onder meer tegen Remco Evenepoel opnemen. Op een persconferentie gaf hij zijn inkijk. "Hij is een van de beste renners ter wereld", wist Vingegaard aan Het Nieuwsblad te vertellen. "Hij won vorig jaar en ik kijk er al enorm naar uit om tegen hem te racen. Hij is de man op wie we ons zullen moeten focussen."

Vingegaard is na zijn Tour-zege meteen een van de topfavorieten. Evenepoel is als titelverdediger ook een van de topfavorieten. Net als Giro-winnaar Primoz Roglic. "Ik hoop op een mooi duel", aldus de Deen. "Maar er zijn nog andere concurrenten. Denk maar aan Geraint Thomas, Juan Ayuso en Joao Almeida.