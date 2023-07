Remco Evenepoel kijkt al uit naar San Sebastian: "Maar we hebben nog troeven"

Remco Evenepoel is de logische kopman van Soudal Quick-Step voor de Clasica San Sebastian. Hij kan er voor de 3e keer winnen en krijgt nog 2 Belgen mee in steun.

In 2019 en 2022 won Remco Evenepoel al eens de Clasica San Sebastian. Voor de editie van 2023 krijgt hij Pieter Serry, Mauri Vansevenant, Julian Alaphilippe, Rémi Cavagna, Andrea Bagioli en James Knox mee als gezelschap.

"Ik hou van deze wedstrijd en het is ook de 1e WorldTour-koers die ik won en 3 jaar later nog eens", liet Evenepoel via de ploegkanalen weten. "Dus ik heb alleen maar mooie herinneringen aan deze wedstrijd."

"Ook hangt er altijd een leuke sfeer in de lucht", ging Evenepoel verder. "Op de hellingen geven de fans je altijd een extra zetje door te juichen en je naam te schreeuwen."

Evenepoel is de kopman binnen de selectie van Soudal Quick-Step, maar er zijn ook alternatieven. "We hebben een sterk team en kunnen meerdere troeven uitspelen. Het is een team met veel vertrouwen en motivatie om tot het bitter eind te vechten", aldus ploegleider Wilfried Peeters.