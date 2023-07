Demi Vollering geeft haar kijk op incidentje met Van Vleuten: "Ze trapte er niet in"

Demi Vollering moest het de afgelopen jaren telkens afleggen tegen Annemiek van Vleuten. De wereldkampioene won de laatste 6 grote rondes bij de vrouwen, maar daar wilde Vollering dit jaar verandering in brengen in de Tour.

"Het voelt geweldig om die trui eindelijk te dragen. Ik heb er al zo vaak over gedroomd en ik kan je zeggen: in het echt voelt het nog beter aan", zei de Nederlandse achteraf bij Sporza. "Het was een dag uit het boekje voor ons."

Vollering en Van Vleuten waren op de Col d'Aspin nog alleen met de Poolse Niewiadoma, die door het niet samenwerken van Van Vleuten en Vollering kon wegrijden in de afdaling. De twee stonden zelfs bijna stil.

"Ik zei haar dat ik niet wilde rijden, omdat ik mijn ploeggenotes (Reusser en Kopecky, nvdr.) in dat groepje had. Zij moest maar rijden, omdat ze zelf ook het gat liet vallen. Maar daar trapte ze niet in", zei Vollering nog.

Uiteindelijk maakte het niet uit, want op de Tourmalet kon Vollering Niewiadoma nog bij de lurven grijpen op de Tourmalet en haar ook op bijna 2 minuten rijden. Waarschijnlijk meer dan genoeg om de eindzege binnen te halen.

Demi Vollering takes over the yellow jersey from Lotte Kopecky:

"I saw it a lot of times in my dream of course but to wear the yellow jersey now in real life, it feels really good. The whole team is super strong in our team and they believe so much in me, that means a lot to me." pic.twitter.com/e9aNOdSJkp