Lotte Kopecky kreeg opmerkelijke vraag van Belgische bond in de Tour: "Dat hadden ze liever"

Lotte Kopecky reisde vandaag (maandag, nvdr.) al af naar Glasgow voor het WK. Want de wedstrijden op de piste komen er al snel aan.

Lotte Kopecky reed de Tour enkel als voorbereiding op het WK in Glasgow, dat benadrukt ze ook na haar tweede plaats in de Tour. "Dat WK is en blijft mijn hoofddoel. Het WK staat tien keer hoger dan deze Tour", zegt ze bij Belga.

Kopecky paste voor de hoogtestage met haar team en koos voor enkele koersen bij de junioren. "Ik wilde daarom echt fris aan de Tour beginnen. Om vooral dag na dag goed te herstellen." En dat lukte dus.

Kopecky stond voor de zware bergrit nog altijd in het geel. "Ik hoorde wel links en rechts vanuit de Belgische federatie dat ze liever hadden dat ik het de laatste twee dagen wat rustiger aan zou doen." Maar dat deed ze dus niet en zo behaalde ze haar tweede plaats in de Tour.

Focus meteen op WK

Zondag begint Kopecky aan haar wedstrijden op de piste, veel tijd om haar tweede plaats in de Tour is er dus niet. "Het laatste wat ik wil, is nu een ziekte opdoen, of de conditie die ik nu heb op één of andere manier weggooien."