Michel Wuyts stevig onder de indruk van Remco Evenepoel: "Dat heeft mij gecharmeerd"

Remco Evenepoel won met overtuiging zijn laatste wedstrijd voor het WK. Michel Wuyts was onder de indruk.

Met de Clasica San Sebastian won Remco Evenepoel al zijn derde eendagswedstrijd dit jaar. De uittredende wereldkampioen scoorde in zijn vijf laatste eendagswedstrijden in de WorldTour zelfs vijf op vijf.

Met zijn overwinning in de Clasica San Sebastian maakte Evenepoel zijn favorietenrol voor het WK in Glasgow nog wat groter. Evenepoel pakte ook uit met een ferme sprint in het Baskenland tegen Pello Bilbao.

Maar Michel Wuyts was nog over iets anders onder de indruk. "Wat mij nog meer gecharmeerd heeft, was het zelfvertrouwen dat hij uitstraalde. Die permanente controle over het gebeuren", zegt Wuyts in Wuyts & Vlaeminck.

Klein stipje voor op Van Aert en Philipsen

"Hij deed veruit het hoogst aantal kopbeurten, in aantal kilometers uitgedrukt wellicht dat van de andere twee (Vlasov en Bilbao, nvdr.) samen mee op pad was. En er zat geen spat vermoeidheid op. Geen spat verval. Dat maakt dat hij nu met een klein stipje meer dan de andere Belgische kopmannen naar dat WK trekt."