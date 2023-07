Peeters ziet Evenepoel om specifieke reden doel maken van WK tijdrijden: "Hij is heel gemotiveerd"

Remco Evenepoel heeft met de Clasica San Sebastian zijn laatste koers als wereldkampioen gereden. Zondag strijdt hij opnieuw voor de wereldtitel op de weg, een paar dagen later in het tijdrijden.

Dit jaar opent het WK wielrennen uitzonderlijk met het WK op de weg bij de mannen, wat normaal gezien altijd de afsluiter is van het WK. Het WK tijdrijden wordt dit jaar dan ook na het WK op de weg gereden.

Voor enkele renners kan dat WK tijdrijden dan ook als een herkansing voor het WK op de weg gezien worden. Onder meer Remco Evenepoel en Wout van Aert zullen er jagen op hun eerste wereldtitel tegen de klok.

Evenepoel pakte al twee keer brons en een keer zilver op het WK tijdrijden, Van Aert al twee keer zilver. Volgens Wilfried Peeters, ploegleider bij Soudal Quick-Step kunnen we Evenepoel verwachten op het WK tijdrijden.

"Ik denk dat hij heel gemotiveerd is voor het WK tijdrijden. Wereldkampioen op de weg is hij al geworden en vorig jaar net niet in de tijdrit", zei Peeters bij Sportweekend. "Dan heb je nog eens een extra kans om het vrijdag (11 augustus, nvdr.) nog een keer te proberen voor de wereldtitel."