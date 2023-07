Rik Van Looy over de Belgen op het WK in Glasgow: "Dat wordt een heel groot probleem"

België trekt komende zondag met drie kopmannen naar het WK in Glasgow. En volgens Rik Van Looy wordt dat een probleem.

Remco Evenepoel, Wout van Aert en Jasper Philipsen. Dat zijn de drie vooruitgeschoven renners bij de Belgen op het komende WK op de weg in Glasgow. En dat zijn er veel te veel volgens Rik van Looy.

"Met drie kopmannen, drie winnaars ook nog eens: dat wordt volgens mij, met wat ik ervan ken, een heel groot probleem", zegt hij bij HUMO. Volgens Van Looy is het moeilijk om de ene kopman te verplichten niet achter de andere kopman te laten rijden.

"Er is maar één WK per jaar, hè. Volgend jaar ben jed misschien niet geselecteerd of ben je geblesseerd. Zoveel kansen om wereldkampioen te worden krijg je niet", zegt hij nog. Wie naar het WK gaat, wil wereldkampioen worden volgens Van Looy. En zo denken Van Aert, Evenepoel en Philipsen ook.