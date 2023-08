Na het nachtje cel van vorig jaar: Nederlandse bond moest beslissen over hotelregeling voor Mathieu van der Poel

Het blijft uiterst bizar wat Mathieu van der Poel vorig jaar meemaakte. Een nachtje cel ging vooraf aan zijn WK, nadat tienermeisjes aanhoudend op de deur van zijn hotelkamer kwamen kloppen en hij vervolgens achter hen aanrende.

In de podcast De Grote Plaat kreeg Koos Moerenhout de vraag of er dit jaar een hotel of hotelgang voor Van der Poel is afgehuurd. "Neen. Er is zeker geen volledig hotel gereserveerd. We hebben niet het budget van de KNVB of de voetbalploegen. We liggen in een goed hotel, dat ziet er allemaal prima uit."

Na alle heisa van een jaar geleden dus toch geen speciale regeling voor Van der Poel. De Nederlandse bondscoach houdt zich vooral bezig met het sportieve. "Dit parcours leent zich tot de klassieke renner die als het even kan ook best snel is. Ik denk dat het voor de pure sprinters net te zwaar is. Het is uiteindelijk ook gewoon 270 kilometer."

Van der Poel is in elk scenario kansrijk

En laat Mathieu van der Poel nu net passen in het profiel dat in aanmerking komt voor de overwinning in Glasgow. "Met Mathieu zijn we gezegend met iemand die in het klassieke werk een uitblinker is. En op een natuurlijke manier veel diverse koersen aankan. Mathieu is eigenlijk in elk scenario kansrijk."