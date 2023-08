Van het ene grote doel voorbereiden naar het andere: Remco Evenepoel trekt zich op gang voor cruciale afspraak

Remco Evenepoel staat erom bekend om zich altijd uitstekend op zijn grote doelen voor te bereiden. In deze periode van het jaar heeft hij er dan ook zijn handen mee vol.

Evenepoel was nog maar pas gespot tijdens het verkennen van de Vueltarit naar de Tourmalet of de volgende belangrijke afspraak kondigt zich alweer aan. Dat is uiteraard het WK wielrennen in Glasgow. En jawel, Evenepoel is reeds in Schotland gearriveerd!

Bovenstaande foto werd op deze woensdag van Evenepoel genomen wanneer hij een deel van de WK-omloop is gaan verkennen. In zijn kledij van Belgian Cycling was de titelverdediger voor de wegrit duidelijk voorzien op welke weersomstandigheden dan ook.

LATER MEER VERKENNINGEN

Remco Evenepoel is zo de eerste Belgische kopman die vlak voor het WK zich op de route rond Glasgow begeeft. Eerder in het seizoen ging onder meer Wout van Aert al eens kijken wat het parcours juist te bieden heeft. Ongetwijfeld staan er binnenkort voor Evenepoel nog andere verkenningen samen met zijn landgenoten op het programma.