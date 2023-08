Duidelijke reden waarom Remco Evenepoel op de Tourmalet en aan café van collega-wielrenner passeert

Remco Evenepoel heeft nog eens de benen getest. Een passage aan de Tourmalet en aan het café van collega-wielrenner Bruno Armirail hoorde daar ook bij.

Met het WK staat voor hem een belangrijke afspraak voor de deur, maar Remco Evenepoel denkt ook al iets verder. Op sociale media wordt er melding van gemaakt dat hij de Vuelta-rit naar de Tourmalet heeft verkend. De aankomst van de dertiende etappe ligt boven op de legendarische berg, met ook de Aubisque die dag op het menu.

Het kan niet anders dat de strijd tegen Roglic en Vingegaard daar volledig losbarst. Uiteraard wil Evenepoel die rit verkend hebben. Hij is ook opgedoken op foto's op de Instagrampagina van Chez Octave, een wielerhuis dat bestaat uit een atelier, een winkel en een café in Bagnères-de-Bigorre. Het is het café van Bruno Armirail van Groupama-FDJ.

Op de afbeelding is te zien hoe er truitjes zijn ingewisseld, Remco had zijn regenboogtrui alvast gesigneerd. Voorts was nog te zien hoe hij genoot van een hapje en een drankje. Bij Chez Octave stonden ze er ook op om Evenepoel te bedanken voor zijn bezoek en uiteraard voor de schitterende regenboogtrui die hij achterliet.