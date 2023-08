Lukt het na drie tegenslagen nu wel eens op een WK voor Van der Poel? "Dat is zijn grootste kwaliteit"

Na een teleurstellende Tour bereidde Mathieu van der Poel het WK voor in Spanje. Maar dat werd in het verleden nog niet echt een succes.

Het WK is nog geen succes gebleken voor Van der Poel. In 2019 kreeg hij een hongerklop in een winnende positie, in 2021 was hij niet fit en vorig jaar gaf hij al vroeg op na het inmiddels bekende hotel-incident.



Maar dat zal volgens Roodhooft geen invloed hebben, integendeel. "Mathieu ken ik als iemand die tegenslagen juist snel kan omzetten in mooie dingen. Sterker nog, ik denk dat het zijn grootste kwaliteit is de mentale knop snel om te zetten van negatieve ervaringen naar iets positiefs", zegt Christoph Roodhooft bij De Telegraaf.

270 kilometer zeker geen nadeel

In 2018 werd Van der Poel al eens tweede op het EK in Glasgow, dat was toen een wedstrijd van 230 kilometer. Komende zondag rijden de renners meer dan 270 kilometer, wat alleen maar in het voordeel zal spelen van Van der Poel, denkt Roodhooft.

"We hebben geleerd dat hij alleen maar sterker wordt als de 250 kilometer-grens gepasseerd is. Hij kan hier van zijn eigen kracht uitgaan en eenmaal in de finale meedingen naar de zege", zegt Roodhooft nog.