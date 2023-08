Een nieuwe medaille op het Super-WK: 4e medaille ooit bij de junioren meisjes op de weg

Fleur Moors heeft brons op het WK gehaald. Ze reed een sterke wedstrijd en sprintte nog net naar het brons. De titel was voor Julie Bego.

De junioren meisjes werkten 5 plaatselijke rondes van 14 km af. Door het vele bochtenwerk lag de koers voor geen seconde stil.

Er waren verschillende uitvallen en vaak gingen de Belgen in de reactie. Onder meer Fleur Moors, een van de speerpunten van de Belgen, reed attent voorin.

In de finale vielen 2 Françaises (Bego en Gery) aan. Ook Moors en de Britse Roberts gingen mee. Wat verder ging Julie Bego alleen. Ze pakte meteen 20 seconden. De anderen werden weer gegrepen.

Het Franse team stopte goed af en zo reed Bego naar de wereldtitel. Op de laatste keer Montrose Street deed Moors een gooi naar zilver. Ze reed iedereen los. In de slotmeters haalde de Britse Ferguson haar nog bij en reed ze naar zilver. Moors sprintte nog net naar een 3e plaats. Xaydee Van Sinaey werd knap 10e.

Zo pakt België nog een medaille op dit Super-WK in Glasgow. Binnen de categorie junioren meisjes is het de 4e medaille ooit voor België. Eerder werd Jolien D'Hoore in 2008 wereldkampioene. Jessy Druyts pakte in 2011 zilver, net als Julie De Wilde in 2019.