Organisatie eist de protestactie op het WK op: "Een schande dat zij een team mogen sponsoren"

Het WK in Glasgow werd even geneutraliseerd door een protestactie. De wedstrijd lag meer dan 45 minuten stil en ondertussen is de actie door een Schotse actiegroep opgeëist.

4 activisten kleefden zich aan het asfalt vast. Ze plakten goed vast en zo lag de koers ruim 45 minuten stil. Later eiste de Schotse groepering "This is Rigged" (dit is gemanipuleerd, red.) de actie op. Vooraf was er al een motivering van 2 demonstranten opgetekend.

Zo was er de 28-jarige Rebecca: "Als transvrouw wordt mij verteld dat ik door de UCI op de piste niet welkom ben, terwijl ze op hetzelfde moment wel een petrochemisch bedrijf een ploeg laten rijden. Dat toont dat ze niet bekommerd zijn om mensen. Ik stap naar voren om deze hypocrisie te benoemen en voor een betere toekomst te staan."

Rebecca, 28, “as a trans woman I’ve been told I’m not welcome on the cycling track by UCI, at the same time they allow a petrochemical company to field a team showing they have no real care for people. I take to the track to point out this hypocrisy and stand for a better future” — This Is Rigged (@Thisis_Rigged) August 6, 2023

Ook was er de 21-jarige Cat: "Het feit dat INEOS (een Brits chemiebedrijf, red.) een team in een race rond de Campsie Fells (een heuvelrug in Schotland, red.), waar vorige maand nog bosbranden waren, mag sponsoren, is een schande. Het is een belediging voor de wielergemeenschap en de mensen van Schotland."

"We kunnen niet zoals gewoonlijk doorgaan, terwijl ons land in brand staat en onze toekomst verwoest is", ging Cat verder. "De tijd dringt en daar moeten we naar handelen. De Schotse overheid moet tegen de Britse overheid opstaan en zich tegen allen nieuwe olie en gas verzetten en nu een eerlijke overgang doorvoeren."